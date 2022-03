Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: protocole avec Ethiopian pour cinq 777-8 Freighters information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé samedi la signature d'un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines, qui a ainsi l'intention d'acheter cinq 777-8 Freighters, pour pouvoir répondre à la demande mondiale croissante de fret depuis son hub d'Addis-Abeba.



Le constructeur aéronautique rappelle avoir lancé le nouveau 777-8 Freighter en janvier et a déjà enregistré 34 commandes fermes pour ce modèle, qui intègre la technologie de pointe de la nouvelle famille 777X et les performances éprouvées du 777 Freighter.



Cliente de longue date de Boeing, Ethiopian Airlines exploite actuellement neuf 777 Freighters, ainsi que trois 737-800 Boeing Converted Freighters et une flotte commerciale combinée de plus de 80 jets Boeing, dont des 737, 767, 787 et 777.





