Boeing: propose BBJ Select pour les cabines du BBJ 737-7

(CercleFinance.com) - Les clients de Boeing Business Jets disposent d'une nouvelle façon de personnaliser l'intérieur des cabines du BBJ 737-7, réduisant ainsi les coûts et accélérant la livraison de nouveaux jets VIP.



Avec BBJ Select, Boeing propose une large gamme d'aménagements et de configurations de cabine préconçus pour accélérer l'installation, tout en réduisant le prix d'achat total de l'avion.



Le groupe a présenté ses nouveaux intérieurs haut de gamme BBJ Select au salon National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) à Las Vegas.



Au total, BBJ Select propose 144 combinaisons de cabines modulaires uniques dans trois palettes de couleurs différentes.



'Pour les clients qui n'ont pas le temps ou l'envie de créer un intérieur entièrement sur mesure, BBJ Select propose des options préconçues pour équiper leur cabine, ce qui nous permet de proposer le jet à un prix fixe très attractif.' a déclaré Joe Benson, président de BBJ.





