Boeing: programme d'aide d'urgence de 2 M$ pour l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé un programme d'aide d'urgence de 2 millions de dollars pour soutenir les efforts d'intervention humanitaire en Ukraine.



Le programme d'assistance sera destiné aux organisations qui s'efforcent d'apporter de la nourriture, de l'eau, des vêtements, des médicaments et un abri aux Ukrainiens déplacés, y compris ceux qui cherchent refuge dans les pays voisins.



'Le conflit qui se déroule en Ukraine conduit à une urgence humanitaire importante, et Boeing prendra des mesures pour soutenir le peuple ukrainien', a déclaré Dave Calhoun, président-directeur général de Boeing.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.10%