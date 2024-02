Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: programme chargé pour le salon de Singapour information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Alors que Boeing vise à étendre sa présence dans la région asiatique, l'avionneur a confirmé aujourd'hui sa participation au salon aéronautique de Singapour 2024.



Cet événement sera notamment l'occasion pour les dirigeants de présenter leur vision et leur stratégie alors que le secteur de l'aviation commerciale vise à devenir neutre en carbone à horizon 2050.



L'avionneur mettra aussi en scène ses avancées : il présentera notamment un affichage immersif de l'expérience cabine du 777X mettant en valeur son architecture ' spacieuse et flexible '.



La division Boeing Défense, Espace et Sécurité présentera pour sa part un simulateur de vol du F-15EX qui permettra aux visiteurs de découvrir la conception et le cockpit de pointe du chasseur multi-rôle de nouvelle génération.



Plusieurs appareils seront aussi présentés (F-15, P-8A Poseidon, AH-64E Apache, CH-47F Chinook et C-17 Globemaster III) et un B-52 participera à la démonstration en vol.



Le salon sera aussi l'occasion de montrer les services destinés aux clients gouvernementaux et commerciaux (solutions numériques, de maintien en puissance, de modifications, de pièces détachées et de formation...) ainsi que la solution eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques), présentée comme ' le premier taxi aérien autonome à quatre places entièrement électrique au monde '.







