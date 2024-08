Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: production record liée aux missiles Patriot information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son programme PAC-3 fabricant des éléments du système Patriot permettant d'identifier, suivre et intercepter des menaces à grande vitesse, a battu des records de production sur trois et six mois, et s'apprête à dépasser son record annuel de plus de 20 %.



Pour répondre à la demande croissante, Boeing a amélioré ses processus de fabrication, stabilisé sa chaîne d'approvisionnement et renforcé la qualité des produits.



L'entreprise prévoit d'augmenter encore sa capacité en agrandissant son usine de PAC-3 et en investissant dans des technologies avancées.





