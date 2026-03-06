Boeing proche d'une commande de 500 avions avec le sommet Trump-Xi, selon Bloomberg News

Boeing BA.N se rapproche de l'une des plus importantes ventes de son histoire, une commande de 500 avions 737 Max qui devrait être dévoilée lorsque le président américain Donald Trump se rendra à Pékin pour sa première visite d'État en Chine depuis 2017, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les deux parties sont également en pourparlers pour une vente de gros porteurs qui comprend environ 100 Boeing 787 Dreamliner et 777X, a indiqué le rapport.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,7 % dans les échanges de l'après-midi.

Donald Trump prévoit de se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril, tandis que Xi devrait se rendre à Washington plus tard dans l'année, ajoute le rapport.

Cela fait suite à la menace de Donald Trump d'instaurer des contrôles à l'exportation sur les pièces d'avion Boeing en réponse à la limitation des exportations chinoises de minéraux de terres rares.

Au cours des affrontements avec Donald Trump sur le commerce, Pékin a ordonné en avril aux compagnies aériennes chinoises de cesser temporairement de prendre livraison de nouveaux avions Boeing.

Le constructeur d'avions a également obtenu plusieurs ventes importantes de la part de transporteurs étrangers à la suite des visites de Donald Trump.