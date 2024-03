Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: prochain départ du CEO et nouveau président information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la décision de Dave Calhoun de quitter son poste de CEO à la fin de 2024. Il continuera à diriger le groupe tout au long de l'année afin d'achever les travaux critiques en cours pour stabiliser et positionner l'entreprise pour l'avenir.



Par ailleurs, le conseil d'administration a élu Steve Mollenkopf pour succéder en tant que président indépendant du conseil à Larry Kellner, qui a décidé de ne pas se présenter à la réélection lors de la prochaine AG.



À ce titre, Steve Mollenkopf -membre du conseil d'administration de Boeing depuis 2020 et ancien CEO de Qualcomm- dirigera le processus de sélection du prochain CEO du constructeur aéronautique.



En plus de ces changements, Stan Deal, le CEO de Boeing Commercial Airplanes (BCA), a décidé de prendre sa retraite de l'entreprise, Stephanie Pope -COO de Boeing depuis janvier- lui succédant à la tête de BCA à compter de ce jour.





