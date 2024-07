Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: prévoit une forte demande de personnel d'ici 20 ans information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Boeing annonce anticiper une demande significative de personnel aéronautique au cours des 20 prochaines années, avec près de 2,4 millions de nouveaux professionnels nécessaires pour soutenir la flotte commerciale mondiale croissante et l'augmentation du trafic aérien.



Selon l'avionneur, d'ici 2043, les besoins incluront 674 000 pilotes, 716 000 techniciens de maintenance et 980 000 membres d'équipage de cabine.



La demande sera principalement alimentée par les avions monocouloirs, sauf en Afrique et au Moyen-Orient où les gros porteurs domineront.



L'Eurasie, la Chine et l'Amérique du Nord représenteront plus de la moitié des nouveaux besoins en personnel, tandis que l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique connaîtront la croissance la plus rapide.









