Boeing prévoit des marges stables, voire un bénéfice pour sa division d'avions commerciaux

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(Plus de détails sur la production du 737 MAX) par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing BA.N s'attend à des marges stables ou éventuellement positives cette année pour sa division d'avions commerciaux, a déclaré Jay Malave, directeur financier de Boeing, mardi lors de la conférence de Bank of America Global Industrials à Londres.

La division des avions commerciaux a perdu 632 millions de dollars en 2025 et 2,1 milliards de dollars en 2024.

La société prévoit d'augmenter la production de son jet populaire 737 MAX d'environ 42 avions par mois à 47 par mois d'ici la fin de l'année et de livrer environ 500 de ces jets cette année, a-t-il dit.

L'avion monocouloir est essentiel au redressement financier de Boeing.

Les livraisons du premier trimestre ont été légèrement entravées par la détérioration du câblage sur environ 25 737, mais la résolution des problèmes n'a nécessité que quelques jours de travail supplémentaires et n'aura pas d'incidence sur les livraisons annuelles, a-t-il déclaré.