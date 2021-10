Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : prévisions sur les compagnies africaines information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Boeing prévoit que les compagnies aériennes africaines auront besoin de 1 030 nouveaux avions d'ici 2040 pour une valeur de 160 milliards de dollars. Les compagnies ont également besoin de services après-vente évalués à 235 milliards de dollars d'ici 2040. ' Les fortes perspectives de croissance à long terme de l'Afrique pour l'aviation commerciale sont étroitement liées à la croissance économique annuelle projetée de 3% du continent au cours des 20 prochaines années ' indique le groupe. La classe moyenne et la population active devraient doubler d'ici la fin de 2040, entraînant une augmentation de la demande de voyages en avion, selon Boeing.

