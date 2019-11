Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : prévisions sur le marché du Moyen-Orient Cercle Finance • 20/11/2019 à 08:13









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lors du salon Dubaï Airshow des commandes et des accords avec des compagnies aériennes et des gouvernements de premier plan. Le Moyen-Orient est l'un des marchés de services aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde. Boeing s'attend sur ce marché combiné dans la région pour les services commerciaux et de défense, d'une valeur de 225 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. 'Nous sommes fiers d'offrir des solutions sur mesure reflétant les besoins du marché, les préférences et les exigences opérationnelles de nos clients, y compris ceux de l'importante région du Moyen-Orient', a déclaré Ted Colbert, président et chef de la direction de Boeing Global Services. 'Boeing s'est engagé à élargir ses offres de services avec des partenaires commerciaux et gouvernementaux afin d'étendre l'expertise en services aérospatiaux organiques du Moyen-Orient et de soutenir l'industrie locale.'

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.20%