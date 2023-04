Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: présente son satellite PWS pour l'US Space Force information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé sa conception de satellite à large bande protégée (PWS) comprenant la charge utile du prototype SATCOM tactique protégé (PTS-P) de Boeing hébergée à bord du vaisseau spatial Wideband Global SATCOM (WGS)-11 de l'US Space Force.



La firme indique que la combinaison des communications militaires par satellite (MILSATCOM) et des capacités anti-brouillage sous-tend la conception du PWS.



Le lancement du programme est prévu pour 2024, avec des tests en orbite prévus pour 2025.



Boeing précise que WGS fournit au ministère de la Défense une grande majorité des communications tactiques passant par la constellation qui comprend actuellement 10 satellites.





