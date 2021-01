Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : présente ses ventes détaillées du 4e trimestre 2020 Cercle Finance • 12/01/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - La société Boeing a présenté aujourd'hui le détail des livraisons enregistrées dans le cadre de ses opérations commerciales et de défense au quatrième trimestre 2020. Au 4e trimestre, Boeing a ainsi vendu 59 appareils dans le cadre de ses opérations commerciales, contre 157 un an plus tôt. Il s'agit en majorité de modèles 737 (31 unités), devant les 777 (11 appareils), les 767 (10), les 787 (4) et les 747 (3). Sur le plan militaire, Boeing a vendu des hélicoptères AH-64 Apache (1 neuf et 8 reconditionnés) ainsi que 8 CH-47 Chinook neufs, 1 avion de combat F-15, 6 F/A 18, 4 KC-46 et 6 P-8. 'La reprise des livraisons de 737 MAX en décembre a été une étape clé', précise Greg Smith, vice-président exécutif des opérations d'entreprise et directeur financier. L'avionneur indique travailler en étroite collaboration avec ses clients mondiaux et surveiller la lente reprise du trafic international pour aligner l'offre sur la demande du marché dans l'ensemble de ses programmes de gros porteurs.

