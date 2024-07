Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: présente ses perspectives du marché de l'aviation information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - À l'approche du salon aéronautique international de Farnborough, Boeing a publié ses perspectives du marché commercial (CMO) pour 2024, qui prédisent également que les marchés émergents et la demande du marché mondial des monocouloirs resteront les principaux moteurs de croissance de l'industrie.



Alors que le transport aérien est entièrement rétabli et dépasse même la demande d'avant la pandémie, Boeing prévoit une augmentation de 3 % des livraisons d'avions au cours des 20 prochaines années, nécessitant près de 44 000 nouveaux avions commerciaux d'ici 2043.

Par rapport à 2023, le trafic aérien de passagers augmentera en moyenne de 4,7 % par an au cours des deux prochaines décennies, selon le CMO.



Le groupe estime que la flotte mondiale de passagers et de cargo va presque doubler au cours des 20 prochaines années. Les avions monocouloirs représenteront 76% des livraisons commerciales.



Il indique qu'environ la moitié des livraisons remplaceront des avions plus anciens par des modèles plus économes en carburant, améliorant ainsi la durabilité.



'Le retour à une croissance du trafic montre à quel point notre industrie est résiliente, même si nous travaillons tous sur des contraintes continues de chaîne d'approvisionnement et de production au milieu d'autres défis mondiaux', a déclaré Brad McMullen, vice-président senior de Boeing. président des ventes commerciales et du marketing.





