Boeing : présente les perspectives du marché à long-terme

(CercleFinance.com) - Boeing a publié aujourd'hui ses prévisions annuelles pour le marché de l'aérospatiale commerciale et de défense.

Selon les perspectives de l'avionneur, les marchés de l'aviation commerciale et des services feront toujours face à des défis importants en 2020 en raison de la pandémie, tandis que les marchés mondiaux de la défense et des services gouvernementaux resteront plus stables.

'Bien que cette année ait été sans précédent en matière de perturbation de notre industrie, nous pensons que l'aérospatiale et la défense surmonteront ces défis à court terme ', assure Marc Allen, directeur de la stratégie de Boeing.

Selon les perspectives de Boeing, la valeur totale du marché de l'aérospatiale commerciale et de défense atteindra la 8,5 trilliards (8500 milliards) de dollars au cours de la prochaine décennie.

À plus long terme, la flotte commerciale devrait retrouver sa tendance de croissance, générant une demande de plus de 43 000 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années.

Boeing prévoit des opportunités de marchés de 2,6 trilliards de dollars pour la défense et l'espace au cours de la prochaine décennie et de 3 trilliards pour les services commerciaux et gouvernementaux jusqu'en 2029.

Au cours des 20 prochaines années, le trafic devrait augmenter en moyenne de 4% par an. La flotte commerciale mondiale devrait atteindre 48 400 avions d'ici 2039, contre 25 900 avions aujourd'hui. Au cours de cette période, l'Asie continuera d'élargir sa part de la flotte mondiale, représentant près de 40% de la flotte contre environ 30% aujourd'hui.

Les avions monocouloirs tels que le 737 MAX resteront le segment de marché le plus important, les exploitants auront besoin d'environ 32 270 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années.

Sur le marché des gros porteurs, Boeing prévoit une demande de 7 480 nouveaux avions d'ici à 2039.

Enfin, la demande de fret aérien devrait croître de 4% par an et générer une demande supplémentaire de 930 cargos gros porteurs et 1 500 cargos convertis au cours de la période de prévision.