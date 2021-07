Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : prépare le 1er vol du P-8A destiné à la Norvège Cercle Finance • 09/07/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir aujourd'hui que le premier P-8A Poseidon destiné à la Norvège est sorti des ateliers de peinture de Renton (Washington, Etats-Unis), et arbore désormais les couleurs de la Royal Norwegian Air Force. La Norvège fait en effet partie des huit pays à avoir acquis le P-8A comme nouvel avion de patrouille maritime multi-mission. Oslo disposera de cinq appareils qui ont été baptisés en s'inspirant de la mythologie nordique (Vingtor, Viking, Ulabrand, Hugin et Munin). L'appareil va désormais retourner à l'usine afin de se préparer aux essais en vol. 'Le premier vol est prévu plus tard ce mois-ci, et les systèmes de mission seront installés sur l'avion par la suite', précise le constructeur.

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%