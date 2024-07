Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: première commande de 737-10 par Luxair information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon de Farnborough en Angleterre, Boeing annonce que le transporteur régional européen Luxair lui a commandé deux avions 737-10 avec des options pour deux autres, de façon à soutenir la croissance de ses capacités.



Un an après l'achat de 737-7 et 737-8, la compagnie aérienne luxembourgeoise va ainsi se doter d'un nouveau modèle de la famille 737 MAX, le 737-10 étant le plus grand de cette famille et offrant selon Boeing, la meilleure rentabilité de tous les monocouloirs.



Luxair prévoit d'exploiter ses nouveaux 737-10 pour offrir aux passagers un espacement minimum de 30 pouces. Dans cette configuration, il peut transporter jusqu'à 213 passagers sur des liaisons s'étendant sur 5740 km.





