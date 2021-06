Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : premier vol réussi pour le 737-10 Cercle Finance • 21/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Boeing a indiqué vendredi soir que le 737-10, le plus gros avion de sa famille 737 MAX, a effectué un premier vol avec succès. L'avion a décollé de Renton Field (Etat du Washington), à 10h07 et atterri au Boeing Field de Seattle à 12h38. 'Le profil que nous avons suivi nous a permis de tester les systèmes, les commandes de vol et les qualités de maniement de l'avion, qui se sont tous déroulés exactement comme nous l'espérions', a déclaré Jennifer Henderson, capitaine-pilote de l'appareil. Ce vol réussi a marqué le début d'un programme d'essais complet pour le 737-10. Le constructeur aéronautique travaillera en étroite collaboration avec les régulateurs pour certifier l'avion avant son entrée en service prévue en 2023.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.33%