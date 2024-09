Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: premier vol de l'E-7 Wedgetail pour la RAF information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Boeing indique avoir effectué le premier vol de l'E-7 Wedgetail du Royaume-Uni pour la Royal Air Force (RAF), au départ de l'aéroport de Birmingham, marquant ainsi une étape importante dans la phase d'essai et d'évaluation de ce programme.



Il s'agit de l'un des trois avions 737 NG sur le sol britannique en cours de modification par une équipe hautement qualifiée de plus de 100 personnes. Il partira pour une installation de peinture plus tard cet automne, afin de recevoir sa livrée de la RAF.



L'E-7, qui a fait ses preuves au combat, détecte et identifie les cibles adverses à longue portée et suit simultanément plusieurs menaces aériennes et maritimes avec une couverture à 360 degrés via le capteur MESA (Multi-role Electronically Scanned Array).





Valeurs associées BOEING CO 153,31 USD NYSE -0,80%