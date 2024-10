Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: premier vol d'AH-6 pour la Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que le premier de ses huit hélicoptères d'attaque légers AH-6 Little Bird destinés à l'armée royale thaïlandaise a effectué un premier vol réussi le 22 août sur son site de Mesa, en Arizona.



Après avoir terminé cette flotte d'hélicoptères, le groupe formera les pilotes thaïlandais sur son site de Mesa et sur le terrain d'essai de Yuma de l'armée américaine, où ils apprendront à utiliser le Little Bird et à tirer parti de ses capacités de mission polyvalentes.



La Thaïlande a acquis l'AH-6 dans le cadre de ses efforts continus pour moderniser ses capacités de défense nationale. Doté des dernières armes entièrement intégrées, l'appareil a été conçu pour un large éventail de missions et d'environnements d'exploitation.





