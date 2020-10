Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : poursuit ses achats d'énergie renouvelable Cercle Finance • 15/10/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce jeudi la signature d'un accord avec plusieurs états des Etats-Unis afin d'acheter de l'électricité 100% renouvelable et neutre en carbone pour son siège de Chicago ainsi que d'autres sites dans l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio et la Pennsylvanie. Boeing élargit régulièrement ses achats d'énergie renouvelable aux États-Unis. Ce nouvel accord rapproche d'ailleurs le constructeur de ses objectifs de réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025. Le contrat va permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone du constructeur d'environ 50 200 tonnes par an.

