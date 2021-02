Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : poursuit l'enquête sur le crash de Sriwijaya Air Cercle Finance • 10/02/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - A travers une brève déclaration publiée sur son site, Boeing a indiqué aujourd'hui que ses experts techniques continuaient à apporter leur aide dans le cadre de l'enquête portant sur le crash du vol SJ-182 de Sriwijaya Air, en Indonésie, le 9 janvier dernier. 'Nous sommes profondément attristés par la perte de l'équipage et des passagers du vol SJ-182 de Sriwijaya Air, et nous exprimons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches', a ajouté l'avionneur.

