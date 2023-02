Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: pourrait cesser de produire le F/A-18 dès fin 2025 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Boeing prévoit d'achever la production de l'avion de chasse F/A-18 Super Hornet à la fin de 2025 après la livraison de la dernière version à la marine US.



La production pourrait néanmoins être prolongée jusqu'en 2027 si le Super Hornet était sélectionné par un client international, indique l'avionneur.



Boeing compte rediriger ses ressources vers les futurs programmes d'avions militaires. Boeing prévoit ainsi de construire trois nouvelles installations ultramodernes à St. Louis. pour soutenir les travaux portant sur la prochaine génération d'avions avancés avec et sans équipage.



Ces installations, ainsi que le nouveau Advanced Composite Fabrication Center en Arizona et la nouvelle installation de production MQ-25 à MidAmerica St. Louis Airport, représentent un investissement de plus d'un milliard de dollars, précise Boeing.





