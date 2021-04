Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : potentiels problèmes électriques sur certains 737MAX Cercle Finance • 09/04/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui avoir recommandé à 16 de ses clients de résoudre un potentiel problème électrique affectant un groupe spécifique d'appareils 737 MAX avant de poursuivre leurs opérations. Il s'agit plus concrètement de vérifier qu'un composant du système d'alimentation électrique est bien relié à la terre, indique l'avionneur. Boeing précise travailler en étroite collaboration avec la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis sur ce problème de production. 'Nous informons également nos clients des numéros d'appareils concernés et nous fournirons des directives sur les actions correctives appropriées', fait savoir l'entreprise.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.33%