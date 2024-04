Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: plus gros achat de SAF à ce jour information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi qu'il prévoyait d'acheter quelque 9,4 millions de gallons (plus de 35.000 tonnes) de carburant durable (SAF) cette année, un chiffre en hausse de 60% par rapport à 2023.



L'avionneur précise que cette acquisition - sa plus importante réalisée jusqu'ici dans le domaine - va lui permettre de réduire ses émissions de carbone en alimentant notamment son programme d'essais en vol Boeing ecoDemonstrator.



Cet écocarburant doit être composé à 30% de biomasse, comme des graisses et des huiles, et à 70% de kérosène classique, explique Boeing dans un communiqué.



Le groupe compte notamment faire appel à Epic Fuels, une filiale de Signature Aviation, à Neste et à Avfuel afin de s'approvisionner.



Il estime que le SAF représente aujourd'hui 20% de sa consommation de carburant.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.97%