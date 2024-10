Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: pertes largement creusées au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Boeing publie au titre de son troisième trimestre 2024 une perte non GAAP par action de 10,44 dollars, à comparer à 3,26 dollars sur la même période en 2023, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de -33,6% contre -6% un an auparavant.



'Ces résultats reflètent l'impact de l'arrêt de travail décidé par l'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) et les charges annoncées précédemment sur les programmes commerciaux et de défense', rappelle le constructeur aéronautique.



Ses revenus ont diminué de 1% à un peu plus de 17,8 milliards de dollars, un recul de 5% en appareils commerciaux l'ayant emporté sur des croissances de 1% en défense, espace et sécurité, ainsi que de 2% en services globaux.



Boeing revendique un carnet de commandes total de 511 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, dont une valeur de 428 milliards estimée pour ses plus de 5.400 appareils commerciaux commandés.





Valeurs associées BOEING CO 159,85 USD NYSE 0,00%