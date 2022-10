Boeing: perte trimestrielle avec les activités défense information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 14:08

(CercleFinance.com) - Boeing a fait état mercredi d'une lourde perte trimestrielle en raison de charges liées à plusieurs programmes de défense.



L'avionneur a annoncé une perte nette de 3,3 milliards de dollars, soit 5,49 dollars par action, pour le troisième trimestre, contre une perte limitée de 132 millions de dollars (10 cents par action) un an auparavant.



Son résultat par action 'core' en version 'non-GAAP', qui exclut les éléments exceptionnels, ressort également en perte à 6,18 dollars, contre un manque à gagner de 0,60 dollar un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe américain explique que sa branche de défense, d'aérospatiale et de sécurité a essuyé 2,8 milliards de dollars de pertes sur des programmes à prix fixes qui ont pâti de la brusque remontée de ses coûts, mais aussi de problèmes techniques.



Si ses livraisons d'avions de ligne ont augmenté à 112 appareils durant le trimestre (dont neuf 787), contre 85 un an plus tôt, la division d'aviation commerciale a elle aussi accusé une perte opérationnelle, de 643 millions de dollars, quoique réduite par rapport à celle de l'année précédente (-693 millions).



Le chiffre d'affaires total a, lui, progressé de 4% environ à 15,96 milliards de dollars.



Suite à ces chiffres, l'action gagnait plus de 1% en avant-Bourse.