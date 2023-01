Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: perte réduite sur le quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir accusé une perte nette de 663 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2022, réduite par rapport à celle de près de 4,2 milliards de dollars publiée un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a pourtant augmenté de 35% pour atteindre près de 20 milliards de dollars sur la période, alors que le consensus visait autour de 20,4 milliards.



Dans un communiqué, le groupe de Chicago indique avoir livré 152 appareils commerciaux sur le quatrième trimestre, contre 99 un an plus tôt, soit une augmentation de 54%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Boeing fait état de 480 livraisons d'unités, après 340 en 2021, soit une hausse de 41%.



Hors éléments exceptionnels, le flux de trésorerie disponible a atteint 3,1 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, ce qui le porte à 2,3 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Pour 2023, Boeing confirme attendre un flux de trésorerie disponible compris entre trois et cinq milliards de dollars, hors exceptionnels.



L'action perdait 1,5% en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.95%