Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : perte plus forte que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2020 à 13:51









(CercleFinance.com) - Boeing publie une perte par action ajustée de 1,70 dollar au titre des trois premiers mois de 2020, là où les analystes ne craignaient qu'une perte inférieure d'environ 60 cents à ce niveau, et à comparer à un BPA ajusté de 3,16 dollars un an auparavant. Sa marge opérationnelle ajustée est passée de 8,7% à -10,1% d'une année sur l'autre, pour des revenus en recul de 26% à 16,9 milliards de dollars, reflétant principalement les impacts du Covid-19 et du dossier du 737 MAX. Le constructeur aéronautique, qui revendique un carnet de commandes de 439 milliards de dollars à fin mars avec plus de 5.500 appareils commerciaux, rappelle 'avoir pris des mesures face aux nouvelles réalités', dont une réduction de ses cadences de production.

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%