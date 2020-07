Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : perte par action réduite au deuxième trimestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Boeing publie ce mercredi, pour le deuxième trimestre de son exercice en cours, une perte par action de -4,79 dollars, contre -5,82 dollars un an plus tôt. Les revenus reculent pour leur part de -25%, revenant à 11,807 milliards de dollars. Sur la totalité du semestre, la perte par action se creuse : -6,49 dollars, contre -2,60 dollars au premier semestre 2019. Même constat s'agissant des revenus. Avec une baisse de -26%, ils s'affichent à 28,72 milliards de dollars.

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%