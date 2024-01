Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: perte moins marquée que prévu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Boeing a fait état mercredi d'une perte moins importante que prévu pour le quatrième trimestre grâce à une amélioration de ses livraisons d'avions qui a permis une hausse du chiffre d'affaires.



Le géant américain de l'aéronautique et de la défense a réduit sa perte nette à 30 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année, contre une perte de 663 millions de dollars un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), sa perte par action atteint 0,47 dollar, alors que le consensus anticipait un manque à gagner de 0,72 dollar l'action.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 10% à 22 milliards de dollars, sur la base de la livraisons de 157 appareils commerciaux, contre 152 sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe basé à Arlington (Virginie) indique avoir livré 528 avions commerciaux l'an dernier et reçu un total de 1576 commandes nettes, ce qui porte son carnet de commandes à plus de 5600 appareils, soit un montant de quelque 520 milliards de dollars.



Son 'cash flow' opérationnel a atteint six milliards de dollars en 2023, ce qui lui a permis de générer un flux de trésorerie disponible de 4,4 milliards de dollars en données non-GAAP.





