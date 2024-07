Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: perte creusée au 2ème trimestre, livraisons en berne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir creusé ses pertes au deuxième trimestre en raison d'une baisse de ses livraisons d'appareils et de pertes essuyées sur des programmes de défense.



L'avionneur américain a fait état ce matin d'une perte opérationnelle, hors éléments exceptionnels, de quasiment 1,4 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, contre un manque à gagner de 390 millions de dollars un an auparavant.



Son résultat par action 'core', qui fait lui aussi abstraction des charges, ressort une perte de 2,90 dollars à comparer avec un bénéfice de 82 cents un an plus tôt.



Le consensus donnait une perte de 82 cents par action.



Ces résultats attestent du fait que Boeing a livré moins d'avions de ligne, avec seulement 92 appareils sur le trimestre, contre 136 sur le deuxième trimestre 2023.



Son chiffre d'affaires total s'en est ressenti, avec un repli de 15% à 16,8 milliards de dollars.



A l'heure actuelle, le carnet de commandes du groupe inclut plus de 5400 appareils, soit un montant représentant 516 milliards de dollars.



Dave Calhoun, le directeur général sortant, évoque un trimestre 'difficile', mais aussi marqué par des progrès significatifs dans la gestion de la qualité des systèmes de production qui avaient pesé sur ses performances au cours des derniers mois.



Le titre progressait néanmoins de plus de 2% en cotations avant-Bourse suite à la nomination de Robert Ortberg au poste de directeur général (CEO) en remplacement de Calhoun à compter du 8 août prochain.



Ortberg - qui affiche plus de 35 ans d'expérience dans le secteur - avait dirigé Rockwell Collins pendant cinq ans, avant de piloter son intégration avec United Technologies et RTX.





Valeurs associées BOEING CO 186,82 USD NYSE +0,70%