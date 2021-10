Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : perspectives commerciales à 20 ans au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Dans ses perspectives commerciales (CMO) portant sur les 20 prochaines années, Boeing indique que les compagnies aériennes du Moyen-Orient auront besoin de 3 000 nouveaux appareils d'une valeur de 700 milliards de dollars, ainsi que de services après-vente (maintenance, réparation...) d'une valeur de 740 milliards de dollars, d'ici à 2040. Selon le CMO, le trafic de passagers au Moyen-Orient et la flotte commerciale de la région devraient plus que doubler au cours des deux prochaines décennies. L'avionneur estime que plus des deux tiers des livraisons d'avions au Moyen-Orient permettront de répondre à la croissance du trafic, tandis qu'un tiers des livraisons sera destiné à remplacer les appareils les plus anciens pour des modèles plus économes. Le fret aérien représente par ailleurs un domaine d'opportunité permanent pour les compagnies aériennes du Moyen-Orient : là encore, Boeing estime que la flotte de cargos devrait passer de 80 appareils en 2019 à 150 d'ici 2040. Boeing ajoute que la flotte actuelle de monocouloirs de 660 avions devrait quasiment tripler pour atteindre 1 750 appareils d'ici à 2040. L'avionneur ajoute que la région devrait recruter quelque 223 000 nouveaux personnels aéronautiques d'ici 2040, dont 54 000 pilotes, 51 000 techniciens et 91 000 membres d'équipage.

