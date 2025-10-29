Boeing perd près de 5 milliards de dollars sur le programme 777X

Boeing reporte la livraison du 777X à 2027

Boeing a enregistré des charges d'un montant total de 15 milliards de dollars sur le programme 777X

Le chiffre d'affaires trimestriel de Boeing augmente de 30 %, dépassant les attentes de Wall Street

Les actions chutent dans les échanges avant bourse

(Plus de détails sur le flux de trésorerie disponible, les retards de livraison, ajout de photos d'archives) par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Boeing BA.N a repoussé à 2027 la première livraison de son programme de jet 777X, longtemps retardé, et a passé une charge de près de 5 milliards de dollars en raison des retards, dans une nouvelle série de revers pour le géant de l'aérospatiale.

Malgré les progrès réalisés sur le 737 MAX, le constructeur d'avions continue de subir des revers dans le cadre de son programme 777X. Il a déclaré mercredi que la première livraison du 777X a été repoussée à 2027, retardant encore le calendrier par rapport au lancement prévu en 2026.

L'avion devait initialement être livré en 2020 lorsque le programme a été lancé en 2013.

Le mois dernier, le directeur général Kelly Ortberg a déclaré que la compagnie avait pris du retard dans la certification de l'avion, affirmant qu'une "montagne de travail" restait à faire.

Il a toutefois précisé qu'aucun nouveau problème technique n'avait été identifié. Si l'on tient compte des charges divulguées mercredi, Boeing a enregistré environ 15 milliards de dollars de charges liées au programme 777X. La dernière charge comprend les pénalités dues aux clients pour les retards de livraison.

Les actions du constructeur d'avions étaient en baisse de 1 % dans les échanges avant bourse. Les analystes de Wall Street avaient anticipé une charge importante pour le programme 777X.

DES ANNÉES DE PROBLÈMES DE QUALITÉ ET DE RETARDS

Après des années de problèmes de qualité et de retards de production sur son avion phare, le 737 MAX, Boeing a prudemment augmenté sa production mensuelle en 2025. Au début du mois, la société a reçu l'autorisation tant attendue de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis d'augmenter la production du 737 MAX à 42 jets par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 jets qui était en place depuis janvier 2024. Cette limite a été imposée à la suite de l'éclatement d'un panneau en plein vol en janvier 2024 sur un avion presque neuf.

Le constructeur aéronautique a enregistré une perte nette de 5,34 milliards de dollars, soit 7,14 dollars par action, pour le trimestre clos en septembre, contre une perte de 6,17 milliards de dollars, soit 9,97 dollars par action, un an plus tôt.

Boeing a livré 55 jets en septembre, ce qui constitue sa meilleure performance pour ce mois depuis 2018. Il s'agit d'un bond significatif par rapport aux 33 livraisons enregistrées un an plus tôt, lorsqu'une grève impliquant 33 000 travailleurs d'usine dans le nord-ouest du Pacifique a perturbé la production.

Les livraisons sont suivies de près par Wall Street, car les avionneurs reçoivent généralement l'essentiel de leurs paiements lorsqu'ils remettent les jets aux clients, ce qui fait des livraisons un indicateur clé du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie.

Boeing a déclaré un flux de trésorerie disponible de 238 millions de dollars, devenant positif pour la première fois depuis 2023.

Le constructeur d'avions a affiché une perte ajustée par action de 7,47 dollars pour le trimestre allant jusqu'à septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 4,59 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses revenus pour le trimestre ont augmenté de 30 % pour atteindre 23,27 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de Wall Street qui tablait sur 21,97 milliards de dollars.