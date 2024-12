Boeing: Pegasus Airlines commande 100 avions 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Pegasus Airlines, principal transporteur à bas coût de Türkiye, a passé une commande ferme de 100 avions 737 MAX, assortie d'une option portant sur 100 autres exemplaires.



Le modèle 737-10, capable de transporter 230 passagers sur une distance de 5740 km, permettra à Pegasus de réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions.



Cette commande soutient la croissance régionale et mondiale de la compagnie.



Güliz Öztürk, directrice générale de Pegasus Airlines, souligne que cet achat s'inscrit dans leurs objectifs d'expansion et bénéficiera à l'industrie aéronautique turque.





Valeurs associées BOEING CO 178,05 USD NYSE +3,16%