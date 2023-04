Boeing: partenariat de R&D avec l'industrie coréenne information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 12:52

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un nouvel accord de partenariat avec l'industrie coréenne pour étendre les activités de R&D conjointes et développer davantage les technologies aéronautiques critiques.



Il est ainsi prévu que Boeing travaille avec la Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) et le Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) autour de systèmes de production avancés pour la fabrication d'avions commerciaux, la mobilité aérienne urbaine, les semi-conducteurs aérospatiaux et 'la culture des talents' pour l'industrie Coréenne.



A travers cette collaboration, l'entreprise et les instituts de recherche chercheront des opportunités de coopération dans les secteurs privé et public. Ces efforts visent à améliorer la compétitivité de l'industrie aérospatiale coréenne et à renforcer les futures capacités aérospatiales de Boeing.



Boing précise que dans ce cadre, KEIT identifiera les entreprises coréennes susceptibles de participer, tandis que KIAT se concentrera sur la définition des domaines de recherche, de développement et de commercialisation de composants avancés pour les avions.