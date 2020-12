Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : partenariat de 10 ans avec Frontier Airlines Cercle Finance • 10/12/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé un nouvel accord de 10 ans avec la compagnie aérienne nord-américaine Frontier Airlines afin de mettre en oeuvre une gamme d'outils d'équipage, de planification de vol et d'exploitation afin d'améliorer l'efficacité de la compagnie aérienne. Ces solutions numériques de la gamme de produits Jeppesen de Boeing vont permettre de réaliser des économies sur l'ensemble sur les routes régionales et internationales, en améliorant les processus de planification des équipages des compagnies aériennes et en augmentant la fiabilité opérationnelle, assure Boeing. En plus de ses services de navigation numérique et de cartographie, Frontier Airlines utilisera aussi une nouvelle suite de solutions numériques Jeppesen qui fournit des outils d'aide à la décision au jour le jour des opérations.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.03%