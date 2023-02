Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: partenariat avec l'institut Łukasiewicz en Pologne information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir signé un accord de collaboration étroite avec le Łukasiewicz - Institute of Aviation, un institut de recherche polonais, portant sur des projets de conception, d'analyse et de support technique.



Les ingénieurs du principal constructeur aérospatial et de l'institut de recherche polonais ont commencé à travailler ensemble dans une usine à Varsovie ce mois-ci, annonce l'avionneur américain.



L'accord fait partie de la stratégie de Boeing visant à étendre son empreinte technique en Pologne. Déjà présente dans le pays depuis 30 ans, l'entreprise recrute actuellement pour une variété de compétences et d'expériences afin de développer sa main-d'oeuvre locale en ingénierie.





