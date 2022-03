Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: partenaire d'Airbus sur le Chinook allemand information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Boeing et Airbus Helicopters ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour s'associer au programme H-47 Chinook de l'Allemagne.



'Nous sommes ravis qu'Airbus Helicopters ait rejoint notre équipe de partenaires stratégiques sur le programme H-47 Chinook pour l'Allemagne, et ensemble, nous fournirons l'offre la plus solide à la Bundeswehr (l'armée nationale allemande)', a déclaré Mark Cherry, vice-président et directeur général de Boeing en charge des programmes Vertical Lift.



Ce partenariat entre Boeing et Airbus vise à renforcer la préparation de la défense allemande tout en soutenant l'industrie et la croissance économique du pays.