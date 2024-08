Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: partage ses perspectives sur l'aviation en Chine information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Boeing estime que d'ici 2043, la flotte d'avions commerciaux de la Chine va plus que doubler, passant de 4 345 à 9 740 appareils, pour répondre à la demande croissante de transport aérien de passagers et de fret.



Le trafic passagers augmentera de 5,9 % par an, faisant de la Chine le plus grand marché mondial du transport aérien.



L'avionneur américain estime que la flotte de fret va presque tripler, soutenue par l'essor du commerce électronique. Les compagnies aériennes chinoises auront besoin de 780 milliards de dollars en services d'aviation et devront former près de 430 000 nouveaux personnels.









