Boeing: pare le brouillage des communications par satellite

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce soir que ses équipes ont récemment fait la démonstration d'une nouvelle technologie autonome capable d'empêcher avec succès les tentatives de brouillage ciblant les communications par satellite (SATCOM) du département américain de la Défense.



Le test a été réalisé sur un prototype tactique protégé (PTS-P) de l'US Space Force, démontrant comment cette technologie peut fournir une communication sécurisée dans des environnements contestés.



' Nos adversaires essaient toujours de nous priver de notre capacité à communiquer ', explique Justin Bruner, responsable du programme PTS-P à l'US Space Force. Par conséquent, ' maintenir la communication avec nos forces déployées lors d'un conflit nous donne un avantage tactique sur le champ de bataille', affirme-t-il.







