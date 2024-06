Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: ouvre un nouveau centre d'ingénierie en Floride information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - Boeing annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'ingénierie au sein de l'Université Aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach, Floride.



Ce centre se concentrera sur les programmes d'avions militaires et les technologies avancées.



Boeing prévoit de recruter quelque 200 ingénieurs cette année un chiffre amené à pratiquement doubler dans les années à venir, soutient l'avionneur.



Par ailleurs, la société fait part d'un investissement de 100 000 dollars dans plusieurs organisations à but non lucratif du comté de Volusia, soutenant notamment la banque alimentaire Second Harvest et des programmes pour les vétérans et l'environnement.





