Boeing: ouvre un centre de distribution en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir ouvert son tout nouveau centre de distribution à la pointe de la technologie à Hensteadt-Ulzburg, en Allemagne, afin de répondre à la demande croissante en Europe de matériaux et de produits chimiques spécialisés.



'L'installation servira une large clientèle, y compris les compagnies aériennes commerciales, l'aviation d'affaires et générale, les fabricants d'équipement d'origine et leurs sous-traitants dans les secteurs commercial et de la défense', indique l'avionneur.



S'étirant sur plus de 18 500 m², le nouveau centre fera partie des plus grandes installations de Boeing et des plus avancées sur le plan technologique. Cet emplacement aidera à approvisionner plus de 6 000 compagnies aériennes, fournisseurs et fabricants de composants.



' L'ouverture de ce centre de distribution contribuera à renforcer l'engagement de Boeing envers l'Allemagne et le marché aérospatial européen ', a déclaré le Dr Michael Haidinger, président de Boeing Allemagne. ' Notre objectif est de soutenir la croissance à long terme de l'industrie aérospatiale dans la région et de consolider la position de leader de Boeing sur le marché européen des services de distribution.