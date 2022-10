Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: options exercées par Alaska Airlines pour 52 avions
26/10/2022

(CercleFinance.com) - Boeing annonce qu'Alaska Airlines va élargir sa flotte de 737 MAX avec une commande de 52 avions, en exerçant des options pour 42 de type 737-10 et 10 de type 737-9, pour 'construire l'une des flottes les plus efficaces et les plus durables du secteur'.



Avec le nouvel accord, le carnet de commandes à réaliser d'Alaska Airlines pour les 737 MAX totalise plus de 100 appareils. D'ici la fin de 2023, elle prévoit de disposer d'une flotte principale entièrement composée de Boeing.



Alaska Airlines exploite actuellement 35 avions 737-9, que la compagnie aérienne configure pour accueillir 178 passagers. Elle utilisera le 737-10 pour offrir davantage de flexibilité et de service sur les itinéraires.