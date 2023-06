Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: optimiste sur le marché des avions à 20 ans information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Boeing a livré ce week-end sa prévision de marché aéronautique sur 20 ans, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget, confirmant les bonnes perspectives du secteur dévoilées la semaine dernière par son concurrent Airbus.



Dans son dernier rapport 'Commercial Market Outlook (CMO)', l'avionneur indique prévoir un marché mondial de 42.600 livraisons d'avions commerciaux sur les deux prochaines décennies, c'est-à-dire à horizon 2042.



Cette estimation représente une valeur totale de quelque 8.000 milliards de dollars.



Les prévisions de Boeing s'appuient sur le scénario d'une croissance moyenne annuelle de 3,5% pour les livraisons du secteur, bien supérieure à la croissance de l'économie mondiale, attendue à 2,6% par an en moyenne sur la période.



Le marché devrait être essentiellement soutenu par l'Asie-Pacifique, une région qui devrait représenter à elle seule plus de 40% de la demande mondiale - dont la moitié pour la Chine.



Portées par les transporteurs à bas coût, une large part des livraisons viendront des monocouloirs, un segment qui devrait nécessiter plus de 75% de la demande, soit plus de 32.000 unités.



Airbus avait chiffré la semaine passée à quelque 40.850 livraisons les livraisons d'appareils prévues pour la période 2023-2042, un chiffre revu à la hausse par rapport à sa précédente estimation de 39.490 dévoilée il y a un an.





