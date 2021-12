Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouvelles lignes de conversion chez STAECO information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Boeing et Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) ont annoncé aujourd'hui leur intention d'augmenter leurs capacités de conversion de Boeing 737-800 en avions de transport cargo afin de répondre à la demande continue du marché. En 2022, Boeing ajoutera deux lignes de conversion 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) dans les installations de STAECO à Jinan, en Chine. La première nouvelle ligne ouvrira au premier trimestre tandis que la seconde sera opérationnelle en milieu d'année. Une fois les deux nouvelles lignes opérationnelles, la STAECO disposera de sept lignes de conversion dédiées au 737-800BCF.

