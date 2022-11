Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: nouvelles capacités dans la lutte anti-sous marine information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son système d'arme de guerre anti-sous-marine à haute altitude de - ou HAAWC - a satisfait à toutes les exigences pour le statut de capacité opérationnelle initiale de l'US Navy.



Le HAAWC permet u Boeing P-8A Poseidon de déployer des torpilles MK 54 à proximité ou en dessous de son altitude de croisière.



'Nous sommes ravis d'offrir une plus grande flexibilité et capacité grâce à des lancements à plus haute altitude et à des distances plus longues qu'auparavant', a commenté Dewayne Donley, responsable du programme.



HAAWC se compose d'un kit d'accessoires de lancement aérien modulaire, ou ALA, qui se fixe à une torpille MK 54, la transformant en une arme de glisse guidée avec précision.



La mise en service supplémentaire d'unités HAAWC est prévue jusqu'en 2024, avec la possibilité que la production se poursuive jusqu'en 2030 dans le cadre du contrat actuel.





Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%