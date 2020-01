Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouvelle séance de repli, les analystes prudents Cercle Finance • 22/01/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre Boeing aligne une troisième séance consécutive de baisse mercredi, les analystes continuant d'abaisser leurs objectifs sur le groupe aéronautique. Une demi-heure après l'ouverture, l'action Boeing perd plus de 1,2% à 309,3 dollars, après avoir déjà cédé 3,3% hier et 2,4% vendredi dernier. La valeur a perdu plus de 16% en six mois. A en croire les analystes de Credit Suisse - qui abaissent aujourd'hui leurs prévisions de résultats sur l'avionneur - la 'thèse d'investissement' autour du groupe se trouve désormais en danger. 'Nous concédons qu'à un certain point une opportunité de trading tactique pourrait surgir sur Boeing, sachant qu'un éventuel feu vert à la remise en circulation (du 737 MAX, NDLR) apparaît désormais comme un facteur majeur de réduction du risque', écrit le broker. 'Malgré tout, nous continuons de penser que l'anticipation d'un tel événement est totalement hors de notre contrôle, alors qu'en parallèle nous voyons apparaître de nombreux risques susceptibles d'affecter l'activité sur le long terme', s'inquiète Credit Suisse. 'Le plus important d'entre eux implique la compétitivité de la branche d'aviation commerciale de Boeing vis-à-vis d'Airbus, une position de faiblesse qui - si elle ne devait pas être solutionnée - pourrait nuire au dossier sur le long terme', avertit le courtier. Credit Suisse, qui affiche toujours une opinion 'neutre' sur la valeur, maintient néanmoins son objectif de cours à 321 dollars. Selon des sources de marché, Vertical Research - un bureau d'études basé dans le Connecticut qui s'est spécialisé dans les valeurs industrielles - aurait quant à lui réduit ses estimations de résultats et son objectif de cours. Boeing présentera ses résultats de 4ème trimestre le mercredi 29 janvier.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.44%