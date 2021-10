Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouvelle responsable du développement commercial information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier soir la nomination d'Heidi Grant en tant que responsable du développement commercial (Business Development Leader). Elle dirigera les équipes de Boeing dans le domaine de la défense, de l'espace et des services gouvernementaux à compter du 8 novembre. Actuellement directrice de l'Agence américaine de coopération pour la sécurité et la défense (DSCA), Heidi Grant a débuté sa carrière au département américain de la Défense en 1989 avant d'occuper divers postes clés au sein des départements de la Marine, de l'Air Force, du Bureau du secrétaire à la Défense, ou encore de l'état-major interarmées. Basée à Arlington, en Virginie, Heidi Grand succède à Jeff Shockey qui a quitté Boeing en juillet dernier.

