Boeing: nouvelle directrice des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui la nomination d'Uma Amuluru au poste de directrice des ressources humaines et vice-présidente exécutive des ressources humaines de l'entreprise, à compter du 1er avril.

Elle succèdera à Michael D'Ambrose qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en juillet.



Dans son nouveau rôle, Uma Amuluru sera responsable de la planification des talents de Boeing, de l'acquisition de talents à l'échelle mondiale, de l'apprentissage et du développement, de la rémunération et des avantages sociaux, des relations avec les employés et du travail, ainsi que des initiatives en matière de diversité et d'inclusion.



Elle rendra compte au président-directeur général de Boeing, David Calhoun, et siégera au conseil exécutif de l'entreprise.





